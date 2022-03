Un avion de ligne s'écrase dans le sud de la Chine avec 132 personnes à bord

PEKIN (Reuters) - Un Boeing 737-800 de la compagnie China Eastern Airlines avec 132 personnes à bord s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine durant un vol entre les villes de Kunming et de Canton et il ne semble pas y avoir de survivants, selon les médias chinois.

La cause de l'accident n'est pas encore connue mais selon le site spécialisé FlightRadar24, l'avion a brutalement décroché de son altitude de croisière.

China Eastern, qui a ouvert une assistance téléphonique pour les familles, a dépêché une équipe sur le site de l'accident et a lancé une enquête pour tenter d'en déterminer la cause.

La compagnie aérienne a décidé de suspendre l'utilisation de tous ses Boeing 737-800, rapporte la presse officielle chinoise, soit 109 appareils de sa flotte, d'après FlightRadar24.

L'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) a précisé que le contact avec l'appareil, qui transportait 123 passagers et neuf membres d'équipage, a été perdu alors qu'il survolait la ville de Wuzhou.

Les données météorologiques en ligne suggèrent que la visibilité était alors bonne dans la région, avec un ciel partiellement couvert.

Un responsable des services de secours cité par les médias chinois a dit que l'avion s'était complètement désintégré en mettant le feu à la forêt de bambous sur laquelle il s'est écrasé.

Selon un responsable des pompiers de la province cité par Le Quotidien du peuple, principal organe de presse du Parti communiste chinois, il ne semblait y avoir aucun signe de survivants dans les débris de l'appareil.

"Généralement en phase de croisière, l'avion est en pilotage automatique. C'est donc très difficile d'imaginer ce qui a pu se passer", a expliqué Li Xiaojin, un expert chinois. "D'un point de vue technique, un tel accident n'aurait jamais dû se produire."

Un porte-parole de Boeing a précisé que le constructeur aéronautique américain s'efforçait d'obtenir davantage d'informations.

L'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) a déclaré qu'elle était prête à participer à l'enquête lancée par son homologue chinoise si elle était sollicitée.

L'action de Boeing était indiquée en baisse de 6,4% dans les échanges avant l'ouverture à Wall Street.

Le 737-800, catégorie à laquelle appartenait l'avion accidenté, est le prédécesseur du 737 MAX, un modèle interdit de vol depuis plus de trois ans en Chine à la suite de deux accidents mortels survenus en Indonésie en 2018 et en Ethiopie en 2019.

(Rédactions de Pékin et Shanghai, et Jamie Freed à Sydney, avec la contribution de David Shepardson à Washington, rédigé par Robert Birsel ; version française Bertrand Boucey et Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)