Un avion d'Asiana atterrit après l'ouverture d'une porte pendant le vol

SEOUL, 26 mai (Reuters) - Un avion de la compagnie Asiana Airlines a atterri vendredi en toute sécurité dans la ville sud-coréenne de Daegu, après qu'une porte de l'appareil s'est ouverte peu avant d'atteindre l'aéroport, a déclaré un porte-parole de la compagnie. L'avion a atterri à l'aéroport de Daegu vers 12h40 (03h40 GMT) après avoir décollé de l'île de Jeju une heure plus tôt, selon les horaires de vol de l'aéroport. Personne n'a été blessé dans l'incident, mais certains passagers ont été emmenés à l'hôpital, souffrant de problèmes respiratoires dus au choc, a déclaré le porte-parole de la compagnie. Neuf personnes ont été transférées dans un hôpital voisin, a indiqué le chef des sapeurs-pompiers de Daegu. Le porte-parole d'Asiana Airlines a déclaré que les autorités enquêtaient sur la façon dont la porte s'est ouverte. "La police enquête sur l'incident après qu'un passager qui était assis près de la sortie de secours a déclaré avoir touché le levier de celle-ci", a déclaré le responsable. (Reportage Ju-min Park et Soo-hyang Choi ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)