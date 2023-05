Un avion d'Air France rebrousse chemin après un incident technique, déclare Kyodo

Un avion d'Air France rebrousse chemin après un incident technique, déclare Kyodo













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Un avion d'Air France KLM SA reliant Osaka, dans l'ouest du Japon, à Paris a rebroussé chemin dimanche en raison du mauvais fonctionnement de ses radar météo et indicateurs de vitesse lors de son survol de l'océan Pacifique, rapporte l'agence de presse Kyodo. Aucun des 134 passagers et membres d'équipage de l'Airbus A350 n'a été blessé, mais le bord d'attaque sur la partie avant de l'appareil a été endommagé et une enquête a été ouverte, a dit le bureau du ministère japonais des Transports à l'aéroport international d'Osaka-Kansai, cité par Kyodo. Le vol AF 291, qui avait décollé vers 11h15 (02h15 GMT), a rebroussé chemin après 35 minutes de vol et a atterri sans encombre vers 14h25 à l'aéroport du Kansai. (Rédigé par Yuka Obayashi; version française Jean-Stéphane Brosse)