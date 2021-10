Un ancien pilote d'essai du 737 MAX de Boeing inculpé pour fraude

WASHINGTON (Reuters) - Un ancien pilote d'essai de Boeing a été inculpé de fraude jeudi pour avoir trompé l'administration de l'aviation civile américaine (FAA) qui évaluait le 737 MAX, entravant la capacité à protéger les passagers des compagnies aériennes, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Mark Forkner, 49 ans, a été inculpé pour six chefs d'accusation de complot visant à frauder les compagnies aériennes américaines clientes de Boeing afin d'obtenir des dizaines de millions de dollars pour Boeing, a déclaré le gouvernement.

Boeing s'est refusé à tout commentaire. Un avocat de Mark Forkner n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon l'acte d'accusation, Mark Forkner, a fourni au groupe d'évaluation des aéronefs de la FAA des "informations matériellement fausses, inexactes et incomplètes" sur une nouvelle partie des commandes de vol du Boeing 737 MAX, appelée le système d'augmentation des caractéristiques de manoeuvre (MCAS).

Le MCAS, une fonctionnalité logicielle conçue pour pousser automatiquement le nez de l'avion vers le bas dans certaines conditions, était lié aux deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 personnes et ont conduit la FAA à interdire le 737 MAX de vol pendant 20 mois, interdiction qui a été levée en novembre 2020.

La FAA s'est refusée à tout commentaire.

En janvier, Boeing a accepté de payer plus de 2,5 milliards de dollars d'amendes et de dédommagements après avoir conclu un accord de poursuite différée avec le ministère américain de la Justice au sujet des catastrophes aériennes liées au 737 MAX, qui ont coûté à Boeing plus de 20 milliards de dollars.

(Reportage David Shepardson avec Eric Beech; version française Camille Raynaud)