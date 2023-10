Un ancien chef du Hamas appelle à des manifestations dans le monde arabe

Un ancien chef du Hamas appelle à des manifestations dans le monde arabe













Crédit photo © Reuters

DOHA (Reuters) - L'ancien chef du Hamas Khaled Mechaal a appelé à des manifestations à travers le monde arabe vendredi en soutien aux Palestiniens, dans une déclaration enregistrée consultée par Reuters. "(Nous devons) nous rendre sur les places et dans les rues du monde arabe et islamique vendredi", a déclaré Khaled Mechaal, désormais dirigeant du bureau de la diaspora du Hamas. Des centaines de combattants du groupe islamiste palestinien ont attaqué samedi le sud d'Israël, tuant 1.200 personnes selon un dernier bilan et déclenchant des raids de représailles israéliens sur la bande de Gaza qui ont fait 900 morts. (Rédigé par Andrew Mills, version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)