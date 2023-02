Un an de guerre en Ukraine après l'invasion russe

Un an de guerre en Ukraine après l'invasion russe













La Russie a lancé le 24 février 2022 une offensive armée contre l'Ukraine, suscitant un fort émoi international, et le conflit, que le président russe Vladimir Poutine espérait bref, s'est depuis transformé en guerre d'usure, sans aucune négociation de paix en vue. La Russie contrôle désormais près d'un cinquième de l'Ukraine, en dépit d'importants revers subis sur les derniers mois de 2022. On estime que le conflit a fait des dizaines de milliers de morts parmi les civils et les soldats, tandis que des millions d'Ukrainiens ont fui le pays. Voici les principales dépêches diffusées à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine : * La guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année, aucune issue en vue * Le G20 doit condamner la Russie, dit Bruno Le Maire * La Chine veut éviter que la crise ne devienne incontrôlable * L'Onu marque le premier anniversaire de la guerre en Ukraine par un vote "historique" * Stoltenberg (Otan) veut la fin du "cycle d'agression" de la Russie * Ukraine-Un an après, le deuil sans fin des proches d'une victime de Boutcha * En Russie, les grandes marques se sont retirées mais leurs produits restent faciles à trouver * Le pape François appelle à un cessez-le-feu en Ukraine * Poutine prêt à une longue et coûteuse guerre en Ukraine * L'Occident menace l'existence de la Russie, accuse Poutine * Joe Biden en visite surprise à Kyiv, près d'un an après l'invasion russe (Rédigé par Blandine Hénault)