Un an après le crash du vol MU5735 de China Eastern, la Chine cherche toujours des réponses

PEKIN, 20 mars (Reuters) - L'autorité chinoise de régulation de l'aviation a déclaré lundi que les enquêteurs cherchent toujours à identifier les causes de l'accident du vol MU5735 de China Eastern Airlines, près d'un an après le crash qui a coûté la vie aux 132 personnes présentes à bord de l'appareil.

Le Boeing 737-800 s'est écrasé dans une région montagneuse de la province méridionale de Guangxi le 21 mars 2022. Près d'un an après le crash, l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a déclaré que des experts avaient déjà inspecté plus de 100 pièces de l'épave. "Toutefois, l'accident étant très complexe et extrêmement rare, l'enquête se poursuit de manière approfondie", a déclaré la CAAC. "L'équipe d'enquête technique poursuivra ses travaux d'analyse des causes, d'expérimentation et de vérification, et publiera les informations pertinentes en temps voulu, en fonction de l'avancement de l'enquête." L'enquête s'est concentrée sur le fonctionnement des composants clés avant l'accident et s'est intéressée au contrôle du trafic aérien, aux passagers et à ce que l'avion transportait, a ajouté l'autorité de régulation. Boeing s'est refusé à tout commentaire et China Eastern n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage bureau de Pékin, Sophie Yu et Brenda Goh, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)