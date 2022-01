Un an après l'assaut du Capitole, Biden à l'offensive contre la "menace" Trump

par Andy Sullivan et Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden va accuser jeudi son prédécesseur Donald Trump de représenter toujours une menace pour la démocratie, lors d'un discours prononcé à l'occasion du premier anniversaire de l'assaut meurtrier contre le Capitole à Washington.

Les dégâts occasionnés par l'attaque lancée contre le siège du Congrès des Etats-Unis par les partisans de l'ancien président républicain, dans le but de faire annuler les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020, ont été réparés, les élus et le personnel du Capitole ont repris leurs travaux et les barrières de protection ont été retirées.

Mais Joe Biden, son Parti démocrate et quelques rares opposants républicains estiment que les déclarations incendiaires de Donald Trump avant l'émeute, affirmant sans preuve que sa défaite électorale était le produit d'une vaste fraude, continuent de peser sur le climat politique.

Selon une enquête d'opinion Reuters/Ipsos, environ 55% des électeurs républicains restent convaincus par les accusations de Donald Trump, pourtant rejetées par des dizaines de tribunaux.

"Allons-nous être une nation qui autorise des responsables électoraux partisans à remettre en cause la volonté populaire qui s'est exprimée légalement ? Allons-nous être une nation qui ne vit pas à la lumière de la vérité mais dans l'ombre des mensonges ?" va déclarer Joe Biden dans l'enceinte du Capitole, selon des extraits de son discours diffusés par la Maison blanche.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir ce genre de nation. Pour avancer, il nous faut reconnaître la vérité", entend encore souligner le président américain.

Joe Biden, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison blanche Jen Psaki, "est lucide sur la menace que l'ancien président représente pour notre démocratie et sur la manière dont l'ancien président oeuvre constamment pour saper les valeurs fondamentales de l'Amérique et l'Etat de droit".

"LE GRAND MENSONGE S'EST ENRACINÉ"

Le discours de Joe Biden marquera le début d'une série de commémorations de l'événement impliquant la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et d'autres dirigeants du Congrès, issus pour la plupart des rangs démocrates.

La Chambre des représentants ne siégera pas et de nombreux sénateurs républicains s'absenteront pour assister aux obsèques de l'ancien sénateur républicain Johnny Isakson, décédé en décembre.

Quatre personnes sont mortes le jour de l'assaut, un policier du Capitole défendant le bâtiment est décédé le lendemain des suites de ses blessures. Quelque 140 autres policiers ont été blessés pendant l'attaque et quatre policiers se sont donné la mort depuis cette date.

Le précédent créé par Donald Trump fait craindre à certains commentateurs de futurs transferts chaotiques de pouvoir, notamment en cas de résultat serré à l'élection présidentielle, alors que Joe Biden s'est imposé largement en novembre 2020, avec sept millions de voix d'avance sur son adversaire.

"Le fait que le grand mensonge s'est enraciné comme il l'a fait, et qu'il s'est même intensifié et aggravé au cours des douze derniers mois est encore plus dangereux que le 6 janvier en lui-même", estime Edward Foley, professeur de droit à l'Université d'Etat de l'Ohio.

Donald Trump conserve une forte popularité auprès de l'électorat républicain, pèse sur le choix des candidats qui se présenteront aux élections parlementaires du 8 novembre prochain et laisse entendre régulièrement qu'il briguera un nouveau mandat présidentiel en 2024.

L'ancien président a annulé mardi une conférence de presse qu'il comptait organiser ce jeudi mais devrait s'exprimer le 15 janvier prochain lors d'un meeting dans l'Arizona.

L'INSURRECTION, "NOUVELLE NORME" ?

La plupart des responsables républicains sont restés fidèles à Donald Trump. Peu après l'assaut du Capitole, plus de la moitié des élus du Grand Old Party avaient voté contre la validation de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Certains élus républicains cherchent encore aujourd'hui à minimiser la portée de l'assaut du 6 janvier, assimilant les émeutiers à des touristes, ou suggérant que l'attaque ait pu être perpétrée par des agents fédéraux.

Ceux qui ont demandé des comptes à l'ancien président, les représentants Liz Cheney et Adam Kinzinger notamment, ont été stigmatisés par leurs collègues. Ils sont les deux seuls républicains qui participent à une enquête lancée par le Congrès sur les événements du 6 janvier, dans le cadre de laquelle plus de 300 témoins, dont certains proches conseillers de Trump, ont déjà été interrogés. Quelque 725 personnes sont visées par des poursuites pénales en lien avec l'assaut.

Les démocrates espèrent quant à eux profiter de cet anniversaire pour plaider en faveur d'une refonte de la loi électorale fédérale, mais n'ont pas réussi encore à réunir suffisamment de soutiens pour s'assurer de son adoption au Sénat.

Pour le chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, l'insurrection pourrait bien ne plus être une "aberration" mais "devenir la norme" à moins que le Congrès ne s'attaque aux "racines" du 6 janvier par des réformes.

(version française Jean-Stéphane Brosse)