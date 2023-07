Un Américain arrêté après avoir franchi la DMZ et être entré en Corée du Nord

Un Américain arrêté après avoir franchi la DMZ et être entré en Corée du Nord













Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Un ressortissant américain serait détenu en Corée du Nord après avoir franchi mardi la ligne de démarcation séparant les deux Corées et pénétré en territoire nord-coréen, a déclaré le commandement des Nations unies. Le ressortissant américain participait à une visite de la zone de sécurité commune (JSA) dans la zone démilitarisée qui sépare les deux pays et où des soldats sont postés. L'homme en question serait un soldat américain, selon le quotidien local, Dong-a Ilbo, qui cite l'armée sud-coréenne. "Lors d'une visite de la JSA, un ressortissant américain a franchi sans autorisation la ligne de démarcation militaire pour entrer en République populaire démocratique de Corée", a écrit le commandement de l'Onu sur Twitter. "Nous pensons qu'il est actuellement en détention en République populaire démocratique de Corée et nous essayons de résoudre cet incident avec nos homologues de la KPA (l'Armée populaire de Corée du Nord)", a-t-il ajouté. (Hyonhee Shin; version française Nicolas Delame et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)