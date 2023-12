Un agent du ministère français des Affaires étrangères a été tué à Rafah

PARIS, 16 décembre (Reuters) - Un agent du ministère français des Affaires étrangères est décédé après avoir été blessé mercredi lors d'un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Paris exige que "toute la lumière soit faite" par les autorités israéliennes sur les circonstances de ce bombardement, "dans les plus brefs délais". La victime, qui travaillait pour la France depuis 2002, "avait trouvé refuge dans la maison d'un de ses collègues du Consulat général de France, aux côtés notamment de deux autres collègues et de nombreux membres de leur famille", rapporte le ministère. "Cette maison avait été frappée par un bombardement israélien mercredi soir, qui avait grièvement blessé notre agent, et fait une dizaine de victimes." "La France condamne ce bombardement d'un bâtiment d'habitation qui a causé la mort de nombreux autres civils", poursuit le ministère. "Nous exigeons que toute la lumière soit faite par les autorités israéliennes sur les circonstances de ce bombardement, dans les plus brefs délais." La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est attendue dimanche en Israël et dans les territoires palestiniens, puis au Liban lundi. (Reportage Elizabeth Pineau)