Un aéroport au Daghestan pris d'assaut à l'arrivée d'un vol provenant d'Israël

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des centaines de manifestants hostiles à Israël ont fait irruption dimanche dans l'aéroport de la ville russe de Makhatchkala, au Daghestan, alors qu'un avion en provenance d'Israël venait d'atterrir, provoquant l'intervention des forces de sécurité qui ont fermé l'aéroport et délogé les contestataires. Environ 20 personnes ont été blessées, dont deux grièvement, ont déclaré les autorités sanitaires locales. Soixante personnes ont été arrêtées, a rapporté l'agence de presse officielle RIA, selon laquelle 150 manifestants parmi les plus virulents ont pu être identifiés par les forces de l'ordre. Sur une vidéo obtenue par Reuters, on peut voir une foule composée majoritairement de jeunes hommes agiter des drapeaux palestiniens, briser des vitres et courir dans l'aéroport en criant "Allahu Akbar" (Dieu est grand). L'agence fédérale russe du transport aérien, Rosaviatsia, a déclaré que ses équipes de sécurité avaient évacué tous les manifestants à 22h20 (19h20 GMT). Rosaviatsia a ajouté que les vols de Tel Aviv vers Makhatchkala et Mineralnye Vody, toutes deux situées dans le Caucase du Nord, seraient temporairement redirigés vers d'autres villes. Des sources sécuritaires ont déclaré à Reuters que les passagers de l'avion en provenance d'Israël se trouvaient "dans un lieu sûr". Le Kremlin a attribué lundi l'assaut à une "influence extérieure". "Il est bien connu et évident que les événements d'hier autour de l'aéroport de Makhatchkala sont en grande partie le résultat d'une ingérence extérieure", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence de presse. Il a déclaré que des "personnes malveillantes" avaient utilisé des images largement diffusées des bombardements israéliens sur la bande de Gaza pour attiser la colère de la population de cette région à majorité musulmane du nord du Caucase. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a pour sa part déclaré que cet assaut était le résultat d'une "provocation" orchestrée de l'extérieur de la Russie, l'Ukraine jouant un "rôle direct et clé". L'Ukraine, par la voix de Mykhaïlo Podoliak, conseiller du président Volodimir Zelensky, a démenti tout rôle de son pays dans les troubles au Daghestan. "Bien sûr, l'Ukraine n'a rien à voir avec la récente vague importante de sentiments xénophobes sur le territoire de la Fédération de Russie", a dit Mykhaïlo Podoliak dans un message écrit transmis à Reuters. Rosaviatsia a annoncé que l'aéroport de Makhatchkala resterait fermé jusqu'au 6 novembre, tandis qu'une enquête a été ouverte par les autorités russes. Cet incident intervient au lendemain de l'incendie d'un centre juif en construction à Naltchik, la capitale de la Kabardino-Balkarie voisine, ont déclaré des représentants des services de secours locaux. Israël a exhorté la Russie à protéger les ressortissants israéliens et les juifs à la suite de l'émeute à l'aéroport de Makhatchkala. L'ambassadeur israélien à Moscou est en contact avec les autorités russes, a dit le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué, disant prendre avec "sérieux" toute tentative de nuire aux citoyens israéliens et aux personnes de confession juive partout dans le monde. La Russie tente de maintenir le contact avec tous les belligérants du conflit entre Israël et le Hamas mais a provoqué la colère des autorités israéliennes en invitant la semaine dernière à Moscou une délégation du groupe palestinien. (Rédigé par Dan Williams à Jérusalem; version française Kate Entringer, Jean Terzian, Diana Mandiá et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)