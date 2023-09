Un adolescent de 16 ans par les forces israéliennes, annonce des responsables palestiniens

Crédit photo © Reuters

par Ali Sawafta JÉRUSALEM (Reuters) - Un adolescent de 16 ans a été abattu samedi par les forces israéliennes près de la ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée, ont annoncé des responsables palestiniens de la santé. L'armée israélienne a déclaré que des soldats israéliens, qui se trouvaient près d'un poste militaire, avaient été ciblés par des explosifs. "Les IDF (Forces de défense israéliennes) ont riposté avec des moyens de dispersion d'émeute et des tirs à balles réelles", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué sans confirmer le décès. Selon les médias palestiniens locaux, les forces israéliennes ont tiré à balles réelles et lancé des gaz lacrymogènes contre des jeunes à proximité du camp de réfugiés d'al Arroub, dans le sud de la Cisjordanie, lors d'un raid. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations. (Reportage Emily Rose; version française Camille Raynaud)