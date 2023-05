Un accord de paix avec l'Arménie "possible lors du sommet européen"

Un accord de paix avec l'Arménie "possible lors du sommet européen"













PARIS, 26 mai (Reuters) - L'Azerbaïdjan et l'Arménie pourraient signer un accord de paix mettant fin au conflit qui les oppose depuis des décennies sur le territoire du Haut-Karabakh lors d'un sommet européen prévu la semaine prochaine, a déclaré vendredi l'envoyée de Bakou en France. La signature aurait lieu lors d'une rencontre des dirigeants des deux pays à l'occasion du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) qui se tient jeudi prochain en Moldavie. "Le 1er juin à Chisinau, on attend qu'enfin un traité de paix soit signé", a déclaré la diplomate azérie Leyla Abdullayeva à des journalistes de l'association de la presse diplomatique. "C'est un moment historique. C'est un moment qu'il ne faut absolument pas rater." Le sommet à Chisinau réunira les États membres de l'Union européenne et 17 autres pays européens. Près de 47 chefs d'État, de gouvernement et d'institutions de l'UE y sont attendus. En marge du sommet, le Premier ministre arménien Nikol Pashinian et le président azéri Ilham Alïev devraient s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont indiqué des sources diplomatiques. Les deux dirigeants se sont déjà rencontrés jeudi en Russie, traditionnellement le principal intermédiaire entre les deux pays situés à l'extrémité sud-ouest de l'ancienne union soviétique. Ils se sont entendus sur l'organisation de nouveaux pourparlers trilatéraux entre les responsables des trois pays la semaine prochaine. Le Haut-Karabakh, enclave reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens, est une source de conflit depuis les années qui ont précédé l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Depuis la fin du dernier conflit en 2020 - au terme duquel l'Azerbaïdjan a repris de larges pans de territoire dans le Haut-Karabakh -, les tensions ressurgissent régulièrement autour du corridor de Lachine, seule route reliant l'Arménie à l'enclave. Des progrès ont été accomplis récemment en vue d'un règlement fondé sur la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale de chaque partie. (Reportage John Irish; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)