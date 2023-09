Un accord de cessez-le-feu annoncé au Haut-Karabakh selon Interfax

(Bien lire au 1er para que l'opération antiterroriste a été lancée mardi) (Reuters) - Un accord de cessez-le-feu a été trouvé entre les autorités arméniennes du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, qui a lancé mardi des "opérations antiterroristes" dans cette région séparatiste, ont rapporté mercredi Spoutnik Arménie et l'agence de presse russe Interfax. Les autorités arméniennes du Haut-Karabakh rencontreront jeudi les responsables azerbaïdjanais, a ajouté Interfax. Selon l'agence, l'accord de cessez-le-feu inclut que les forces séparatistes arméniennes acceptent un désarmement complet. (Reportage Reuters, rédigé par Zhifan Liu pour la version française, édité par Blandine Hénault)