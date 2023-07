Ukraine: Zelensky sur l'île des Serpents pour les 500 jours de guerre

Ukraine: Zelensky sur l'île des Serpents pour les 500 jours de guerre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est rendu sur l'île des Serpents, un affleurement rocheux de la mer Noire, pour marquer les 500 jours de l'invasion russe, selon une vidéo publiée par son bureau samedi. Cette île minuscule est devenue le symbole de la résistance ukrainienne dès le premier jour de la guerre, après que les gardes ukrainiens ont refusé de se rendre aux forces russes. Volodimir Zelensky, vêtu d'un sweat à capuche noir et d'un gilet pare-balles de camouflage, a déposé des fleurs en l'honneur de ceux qui ont défendu l'île et a remercié tous les soldats qui se sont battus pour l'Ukraine au cours des mois qui ont suivi l'invasion russe du 24 février 2022. "Je veux remercier - exactement d'ici, de ce lieu de victoire - chacun de nos soldats pour ces 500 jours", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram. "Et que la liberté que tous nos héros de différentes époques voulaient pour l'Ukraine, et que nous devons gagner maintenant, soit un hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour l'Ukraine." L'île, stratégique, surplombe les voies maritimes menant à Odessa, le principal port ukrainien de la mer Noire. Au cours des premières heures de l'invasion, les officiers russes du Moskva, navire amiral de la flotte de la mer Noire, ont contacté par radio les gardes ukrainiens qui se trouvaient sur l'îlot, leur ordonnant de se rendre ou de mourir. L'un d'entre eux a répondu par radio : "Navire de guerre russe, va te faire foutre." Cette phrase est devenue un slogan national, représenté sur les panneaux d'affichage ukrainiens, sur des T-shirts et finalement sur un timbre-poste. Le 14 avril 2022, deux missiles ukrainiens ont frappé le Moskva, le plus grand navire de guerre coulé au combat depuis 40 ans. La Russie affirme qu'un marin a été tué dans un accident. Les experts occidentaux estiment qu'environ la moitié des 450 membres de l'équipage ont péri en mer. Le 30 juin, la Russie a abandonné l'île des Serpents après avoir subi de lourdes pertes en tentant de la défendre. Elle a qualifié son retrait de "geste de bonne volonté". "Bien qu'il s'agisse d'un petit morceau de terre au milieu de notre mer Noire, c'est une grande preuve que l'Ukraine regagnera chaque partie de son territoire", a déclaré Volodimir Zelensky. La Russie détient toujours des pans entiers de territoire dans l'est et le sud de l'Ukraine, mais Volodimir Zelensky a déclaré lundi que ses troupes avaient progressé dans leur contre-offensive après une "semaine difficile". (Rédigé par Ros Russell et William Maclean, version française Benjamin Mallet)