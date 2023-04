Ukraine : Zelensky se rend à la frontière avec la Biélorussie et la Pologne

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est rendu mercredi à la frontière avec la Biélorussie et la Pologne, dernier déplacement en date d'une longue série réalisée ces dernières semaines. Le dirigeant a publié une vidéo sur la messagerie Telegram où on le voit rencontrer des gardes-frontières dans une forêt entourée de barbelés, près d'une rivière, dans la région de Volyn, dans le nord-ouest de l'Ukraine. "C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour remercier nos gardes-frontières d'avoir protégé la frontière de l'État", écrit le président en commentaire de la vidéo. "Pour la protection de notre État à Bakhmout. Je sais avec quelle fermeté vous avez tenu Bakhmout", a-t-il ajouté, en référence à cette ville de l'est de l'Ukraine devenue l'épicentre des affrontements avec les forces russes ces derniers mois. La Russie a utilisé la Biélorussie, proche allié de Moscou, pour lancer son offensive contre l'Ukraine le 24 février, et envisage de placer des armes nucléaires dans le pays. Kyiv redoute que Moscou n'utilise la Biélorussie comme rampe de lancement pour une nouvelle attaque contre l'Ukraine depuis le Nord. Volodimir Zelensky, qui a beaucoup voyagé ces dernières semaines, s'est rendu mardi auprès des forces ukrainiennes engagées à Avdiivka, ville proche du front dans l'Est de l'Ukraine. (Reportage Dan Peleschuk, Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)