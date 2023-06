Ukraine: Zelensky salue "la nouvelle que nous attendions"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Volodimir Zelensky s'est réjoui lundi de ce qu'il a appelé sans plus de précisions "la nouvelle que nous attendions" de la part des troupes ukrainiennes combattant dans le secteur de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. "Je suis reconnaissant envers chaque soldat, envers tous nos défenseurs, hommes et femmes, qui nous ont donné aujourd'hui la nouvelle que nous attendions. Beau boulot, soldats du secteur de Bakhmout!", a dit le président ukrainien dans son allocution quotidienne. La Russie a récemment revendiqué la prise de Bakhmout après des mois de combats. L'armée russe a déclaré lundi avoir repoussé une offensive ukrainienne majeure dans l'est de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont démenti que la contre-offensive annoncée depuis des mois ait commencé, tout en revendiquant des avancées sur le front. Volodimir Zelensky a ajouté dans son allocution que la Russie réagissait de "manière hystérique" aux initiatives des forces ukrainiennes. Il a cité l'exemple de deux unités qui "défendent nos positions avec maîtrise, détermination et efficacité, anéantissent l'occupant et, le plus important, avancent". (Rédigé par Ron Popeski et Oleksander Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)