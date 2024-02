Ukraine: Zelensky s'est rendu près de la ligne de front dans la région de Zaporijjia

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a rendu visite aux troupes sur le front sud-est et leur a remis des médailles, a déclaré son bureau dimanche, alors que les rumeurs de limogeage visant son populaire chef d'état-major de l'armée, Valeri Zaloujny, se font de plus en plus insistantes. "C'est un honneur d'être ici aujourd'hui, de soutenir les combattants et de les récompenser. Ils sont confrontés à une mission difficile et critique pour repousser l'ennemi et défendre l'Ukraine", a déclaré Volodimir Zelensky dans un communiqué après avoir visité la région de Zaporijjia. Le bureau présidentiel a indiqué que le chef de l'État avait visité les positions avancées de l'armée ukrainienne près du village de Robotyne, proche de la ligne de front. Robotyne, situé au sud-est de l'Ukraine, a été libéré à la fin du mois d'août lors de la contre-offensive de Kyiv. Cette visite intervient dans un contexte d'incertitude quant au sort du chef d'état-major de l'armée, Valeri Zaloujny. Deux sources ont déclaré vendredi que le gouvernement ukrainien avait informé la Maison Blanche de son intention de limoger le principal commandant militaire du pays, qui supervise la guerre contre les forces d'occupation russes. Valeri Zaloujny, qui s'est opposé à Volodimir Zelensky sur plusieurs sujets, serait sur la sellette en raison de sa gestion de la contre-offensive ukrainienne l'année dernière, qui n'a pas donné les résultats escomptés. Surnommé "le général de fer", Valeri Zaloujny est extrêmement populaire. Sa destitution pourrait saper le moral des troupes ukrainiennes qui s'efforcent de maintenir leurs positions sur plus de 1.000 km de lignes de front, face à une force russe dotée d'importants stocks de munitions. (Reportage Pavel Polityuk ; Version française Kate Entringer)