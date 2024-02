Ukraine: Zelensky remplace le chef d'état-major de l'armée

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé jeudi avoir nommé le commandant en chef de l'armée de terre, Oleksandr Syrsky, comme nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne en remplacement de Valery Zaloujny, mettant fin à plusieurs jours de spéculation autour de l'avenir de ce dernier. Le dirigeant ukrainien a indiqué que l'heure était venue d'effectuer des changements dans le commandement militaire, alors que la guerre face à la Russie va entrer dans sa troisième année. Cette annonce de remaniement intervient dans un contexte difficile pour Kyiv, ses troupes peinant à effectuer des avancées sur le terrain depuis la contre-offensive lancée en juin dernier tandis que les Etats-Unis n'ont pas renouvelé pour l'heure leur indispensable aide militaire à l'Ukraine. Valery Zaloujny a fait savoir de son côté qu'il avait eu une "conversation importante" avec Volodimir Zelensky lors de laquelle ils sont convenus de modifier les stratégies sur les lignes de front. Les communiqués de Volodimir Zelensky et de Valery Zaloujny ont été publiés sur la messagerie Telegram à quelques instants d'intervalle, laissant à penser que les deux personnalités ukrainiennes incontournables depuis le début de la guerre ont coordonné leurs annonces pour envoyer un message d'unité. Oleksandr Syrsky, âgé de 58 ans, était le commandant en chef de l'armée de terre ukrainienne depuis 2019, après avoir dirigé les opérations militaires dans l'Est ukrainien face à l'offensive de séparatistes pro-russes en 2014. Comme de nombreux militaires haut gradés de sa génération, il a effectué ses études militaires à Moscou dans les années 1980. Il est considéré comme l'artisan de certaines des principales victoires obtenues par l'Ukraine face à l'armée russe depuis le début de l'invasion lancée par Moscou le 24 février 2022 Oleksandr Syrsky a notamment supervisé la défense de la capitale Kyiv au début de l'offensive russe et planifié en juillet 2022 la contre-offensive éclair ayant permis à l'Ukraine de reprendre la ville de Kharkiv. Volodimir Zelensky a fait savoir via Telegram qu'il s'était entretenu dans la journée avec Valery Zaloujny, auquel il a demandé de "rester dans son équipe", alors que le général est considéré par de nombreux Ukrainiens comme un héros national. "Nous avons discuté du renouvellement dont l'armée a besoin. Nous avons aussi discuté de l'identité de ceux qui pourraient figurer au sein du commandement renouvelé de l'armée. L'heure de ce renouvellement est désormais venue", a-t-il écrit. Des changements immédiats sont nécessaires pour l'armée ukrainienne, a déclaré par ailleurs le dirigeant, disant vouloir adopter une nouvelle approche concernant la mobilisation et le recrutement militaire. Les troupes ukrainiennes ont démontré leur capacité à reprendre le contrôle du ciel mais ont échoué à atteindre leurs objectifs au sol l'an dernier, a ajouté Volodimir Zelensky. Le ministre de la Défense, Roustem Oumerov, a confirmé dans un communiqué distinct que décision avait été prise de modifier le commandement militaire. Valery Zaloujny a déclaré pour sa part que "les missions de 2022 étaient différentes des missions de 2024. Par conséquent, tout le monde doit changer et s'adapter aux nouvelles réalités. Pour gagner ensemble". (Reportage Olena Harmash, Dan Peleschuk et Yuliia Dysa; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)