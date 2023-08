Ukraine: Zelensky promet la reconquête de la Crimée et des territoires occupés par la Russie

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, s'est engagé mercredi à mettre fin à l'occupation russe dans la péninsule de Crimée et dans toutes les régions contrôlées par la Russie en Ukraine. "La Crimée ne sera plus occupée, tout comme les autres régions d'Ukraine qui sont malheureusement toujours sous le joug de l'occupant", a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence internationale sur la Crimée. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 n'a pas été reconnue par la majeure partie de la communauté internationale et Moscou s'est emparé de différents territoires ukrainiens depuis le déclenchement de son invasion de l'Ukraine en février 2022. L'Ukraine a commencé une contre-offensive début juin pour tenter de reprendre ces terres à la Russie. (Reportage par Anna Pruchnicka; version française Zhifan Liu)