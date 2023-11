Ukraine : Zelensky prédit des attaques russes à l'approche de l'hiver

Ukraine : Zelensky prédit des attaques russes à l'approche de l'hiver













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président Volodimir Zelensky a averti dimanche les Ukrainiens qu'ils devaient se préparer à de nouvelles vagues d'attaques russes contre les infrastructures à l'approche de l'hiver et a déclaré que les troupes s'attendaient à un assaut sur le front oriental de la guerre. Un porte-parole militaire a déclaré que les attaques russes contre la ville dévastée d'Avdiivka, dans l'est du pays, s'étaient atténuées au cours de la journée écoulée, mais qu'elles allaient probablement s'intensifier dans les jours à venir. Les services de renseignement militaire ukrainiens ont déclaré qu'une explosion avait tué au moins trois militaires russes dans la ville méridionale de Melitopol, occupée par la Russie, et qu'il s'agissait d'un "acte de vengeance" de la part de groupes de résistance. Volodimir Zelensky a lancé cet avertissement lors de son allocution vidéo nocturne, au lendemain de la première attaque au missile des forces russes contre la capitale, Kyiv, depuis environ sept semaines. "Nous sommes presque à la moitié du mois de novembre et nous devons nous préparer à ce que l'ennemi augmente le nombre de frappes de drones ou de missiles sur nos infrastructures", a-t-il dit "La Russie se prépare pour l'Ukraine. Et ici, en Ukraine, toute l'attention doit être portée sur la défense, sur la réponse aux terroristes, sur tout ce que l'Ukraine peut faire pour passer l'hiver et améliorer les capacités de ses soldats." L'hiver dernier, environ dix mois après l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait lancé des vagues d'attaques contre des centrales électriques et d'autres installations reliées au réseau énergétique, provoquant des pannes d'électricité dans des régions très éloignées les unes des autres. Le ministre de l'énergie, German Galushchenko, a déclaré samedi que l'Ukraine disposerait de suffisamment de ressources énergétiques pour passer l'hiver, mais il a ajouté : "La question est de savoir dans quelle mesure les futures attaques peuvent affecter les approvisionnements." Mercredi dernier, des responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie avait frappé les infrastructures ukrainiennes à 60 reprises au cours des dernières semaines, ce qui indique qu'une campagne d'attaques pourrait déjà être en cours. (Reportage de Ron Popeski et Maria Starkova, version française Benjamin Mallet)