Ukraine : Zelensky limoge le chef de la sécurité et le procureur général

KYIV, 17 juillet (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a publié dimanche soir des décrets limogeant le chef de la puissante agence ukrainienne de sécurité intérieure, le SBU, ainsi que le procureur général.

Les ordonnances limogeant le chef du SBU Ivan Bakanov, ami d'enfance de Zelensky, et le procureur général Irina Venediktova, qui avait engagé des poursuites pour des crimes de guerre russes en Ukraine, ont été publiés sur le site officiel du président.

Dans un message posté via Telegram, Zelensky explique avoir écarté les hauts responsables en raison de la collaboration avec la Russie de nombreux membres de leurs agences.

Selon lui, 651 cas de trahison et de collaboration concernent des procureurs et des responsables de l'application des lois, et une soixantaine de fonctionnaires des agences de Bakanov et Venediktova travaillent contre l'Ukraine, dans les territoires occupés par la Russie.

"Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l'État (...) pose de très sérieuses questions aux dirigeants concernés", a déclaré le président ukrainien.

"Chacune de ces questions recevra une réponse appropriée", a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky a nommé Oleksy Symonenko nouveau procureur général dans un décret qui a également été publié sur le site du président. (Reporting by Elaine Monaghan; Editing by Daniel Wallis)