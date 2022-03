Ukraine: Zelensky exige des armes des pays occidentaux, demande s'ils ont peur de Moscou

par Oleksandr Kozhukhar

LVIV, Ukraine (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky, visiblement irrité, a exigé samedi des pays occidentaux qu'ils fournissent une partie de leur matériel militaire à l'Ukraine et leur a demandé s'ils avaient peur de Moscou.

Plusieurs pays se sont engagés à envoyer des systèmes antiblindés, des missiles antiaériens ainsi que des armes légères à l'Ukraine, mais Volodimir Zelensky a déclaré que Kyiv avait besoin de chars, d'avions et de systèmes antinavires.

"C'est ce que nos partenaires possèdent et qui prend la poussière chez eux. Tout cela, c'est non seulement pour la liberté de l'Ukraine, mais pour la liberté de l'Europe", a-t-il affirmé dans une allocution vidéo.

L'Ukraine n'aurait besoin que d'1% des avions de l'Otan et d'1% de ses chars et ne demanderait rien de plus, a-t-il ajouté.

"Nous avons déjà attendu 31 jours. Qui dirige la communauté Euro-Atlantique? Est-ce encore Moscou, à cause d'intimidations?", a-t-il demandé.

Volodimir Zelensky a déclaré à plusieurs reprises que la Russie cherchera à s'étendre en Europe si l'Ukraine tombait. L'Otan n'a toutefois pas soutenu sa demande d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.

Plus tôt dans la journée, Volodimir Zelensky s'est entretenu avec son homologue polonais Andrzej Duda, à qui il a fait part de sa déception quant au fait que les avions de combat de fabrication russe présents en Europe de l'Est n'avaient pas encore été transférés à l'Ukraine, a indiqué le cabinet du président ukrainien dans un communiqué.

"Le prix de la procrastination sera les vies de milliers d'Ukrainiens", indiquait le communiqué, citant Volodimir Zelensky. Le président ukrainien a dit que la Pologne et les Etats-Unis s'étaient déclarés prêts à prendre une décision concernant les avions.

(Reportage Oleksandr Kozhukhar et David Ljunggren; version française Camille Raynaud)