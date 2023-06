Ukraine: Zelensky évoque la contre-offensive, sans plus de détails

KYIV (Reuters) - Des opérations de contre-offensive sont en cours, a déclaré samedi le président ukrainien Volodimir Zelensky, tout en restant évasif sur leur avancement. "Des opérations de contre-offensive et de défense sont en cours en Ukraine mais je n'entrerai pas dans les détails", a-t-il dit. "Ils sont tous dans un état d'esprit positif", a-t-il ajouté, évoquant ses généraux. "Prévenez Poutine." Ces propos font suite à des déclarations du président russe, Vladimir Poutine qui a affirmé que la contre-offensive ukrainienne avait commencé mais qu'elle se heurtait à une solide résistance. Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré que l'armée russe avait repoussé deux offensives russes dans l'Est et dans le Sud. (Tom Balmforth et Felix Hoske; version française Nicolas Delame)