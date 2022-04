Ukraine : Zelensky dit que la situation est compliquée dans certaines régions

par Oleksandr Kozhukhar

LVIV, Ukraine (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi que la situation dans le sud du Donbass restait extrêmement compliquée et a répété que la Russie renforçait ses troupes près de la ville assiégée de Marioupol.

Lors d'une allocution vidéo, Volodimir Zelensky a par ailleurs indiqué avoir limogé deux hauts responsables des services de sécurité nationales au motif qu'ils étaient des traîtres.

Le président ukrainien, qui a souvent recours à un langage imagé, a déclaré que les Russes étaient si mauvais et si désireux de détruire qu'ils semblaient venir d'un autre monde, "des monstres qui brûlent et pillent, qui attaquent et sont déterminés à tuer".

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dans le cadre de ce qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale" destinée à démilitariser et "dénazifier" son voisin. L'Ukraine et ses soutiens occidentaux dénoncent une agression injustifiée.

Volodimir Zelensky a annoncé que les forces ukrainiennes avaient repoussé les Russes de Kyiv et Tchernihiv, où Moscou a annoncé avoir décidé de réduire de manière drastique ses activités militaires.

"Il y aura encore des batailles. Nous devons encore emprunter un chemin très difficile pour obtenir tout ce que nous voulons", a dit le président ukrainien. "La situation dans le sud du Donbass reste extrêmement compliquée."

Volodimir Zelensky a ajouté avoir limogé le directeur général de la sécurité intérieure ainsi que le directeur de la branche de Kherson des services de sécurité nationale.

"Je n'ai pas le temps de m'occuper de tous les traîtres, mais ils seront tous punis", a-t-il déclaré, ajoutant que les deux hommes avaient failli à leur serment de défendre l'Ukraine sans donner de précisions.

C'est la première fois que le président ukrainien annonce des licenciements importants de personnes impliquées dans la défense de l'Ukraine.

(avec la contribution de David Ljunggren et Ron Popeski; version française Camille Raynaud)