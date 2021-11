Ukraine : Zelenski évoque un projet de coup d'Etat, le Kremlin dit ne pas être impliqué

KIEV/MOSCOU (Reuters) - Les services de renseignement ukrainiens disposent d'informations sur un possible projet de coup d'Etat la semaine prochaine, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelenski, en évoquant également une menace d'escalade militaire de la part de la Russie.

S'il n'a pas accusé Moscou d'être impliqué dans le projet présumé de coup d'Etat, le Kremlin a néanmoins réagi vendredi, assurant que la Russie n'avait pas l'intention de prendre part à de tels actes et qu'elle n'entreprenait de tels projets.

"Nous sommes confrontés à des défis non seulement de la part de la Fédération de Russie et une possible escalade - nous avons de grands défis intérieurs. J'ai reçu des informations selon lesquelles un coup d'Etat aura lieu dans notre pays les 1er et 2 décembre", a dit Volodimir Zelenski lors d'une conférence de presse.

"Nous contrôlons pleinement nos frontières et sommes prêts à faire face à toute escalade", a-t-il ajouté.

La Russie a renforcé ces dernières semaines sa présence militaire près de sa frontière avec l'Ukraine, et Kiev, les États-Unis et l'Otan ont exprimé leurs inquiétudes quant à une éventuelle attaque de Moscou, une accusation rejetée par le Kremlin comme fausse et alarmiste.

Les deux camps se rejettent la responsabilité de la montée des tensions, faisant craindre que le conflit de longue date entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes ne dégénère en un nouveau conflit ouvert.

(Reportage Natalia Zinets et Pavel Polityuk, avec Dmitry Antonov à Moscou, rédigé par Matthias Williams et Tom Balmforth, version française Bertrand Boucey et Diana Mandiá, édité par Sophie Louet et Blandine Hénault)