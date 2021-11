Ukraine: Zelenski évoque un projet de coup d'Etat avec implication russe

KIEV (Reuters) - Les services de renseignement ukrainiens disposent d'informations sur un possible projet de coup d'Etat en décembre impliquant des personnes en Russie, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelenski.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le président ukrainien a aussi déclaré que l'Ukraine contrôlait complètement ses frontières et qu'elle était prête à toute escalade de la part de la Russie.

"Nous sommes confrontés à des défis non seulement de la part de la Fédération de Russie et une possible escalade - nous avons de grands défis intérieurs. J'ai reçu des informations selon lesquelles un coup d'Etat aura lieu dans notre pays les 1er et 2 décembre", a dit Volodimir Zelenski.

