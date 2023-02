Ukraine: Washington n'anticipe pas de gains importants de la Russie à court terme

par Patricia Zengerle et Idrees Ali WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ne s'attendent pas à ce que la Russie parvienne à effectuer des avancées territoriales importantes en Ukraine à court terme, a déclaré mardi un haut représentant du département américain de la Défense, alors que l'armée russe a accentué son offensive dans l'Est ukrainien. En dépit de son échec à s'emparer de la capitale ukrainienne Kyiv dans la foulée du lancement de ce qu'elle présente comme une "opération militaire spéciale", il y a un an, la Russie contrôle environ un cinquième du territoire de son voisin. Kyiv, qui rejette l'idée de pourparlers avec Moscou, demande le retrait des troupes russes pour rétablir les frontières ukrainiennes telles qu'en 1991, soit l'année de la chute de l'Union soviétique. La Russie, qui a pris le contrôle dans l'Est ukrainien des régions de Louhansk et de Donetsk, revendiquées "républiques" affiliées à Moscou, avait déjà annexé en 2014 la péninsule de Crimée. "De petites portions de territoire pourraient changer de mains dans les prochaines semaines ou prochains mois. Mais je ne vois rien qui indique que les Russes pourront traverser l'Ukraine et engranger des gains territoriaux importants au cours de l'année qui vient", a déclaré Colin Kahl. Le sous-secrétaire du Pentagone chargé des questions politiques a effectué ces commentaires lors d'une audition devant la Chambre des représentants destinée à contrôler les milliards de dollars d'aide militaire fournis par les Etats-Unis à l'Ukraine. Washington, qui a fourni des armes, des munitions et des véhicules - feu vert a été donné en début d'année pour l'envoi de chars lourds de combat -, refuse pour l'instant de répondre à la demande de Kyiv de lui livrer des avions de chasse modernes. Interrogé à plusieurs reprises par les parlementaires sur ce sujet, Colin Kahl a déclaré que fournir des F-16 pourrait prendre de 18 à 24 mois, et encore davantage de temps s'il était nécessaire de produire de nouveaux appareils. Recevoir des avions de chasse n'est pas l'une des trois priorités majeures de l'Ukraine, a-t-il ajouté, sans donner davantage de précisions. (Reportage Patricia Zengerle et Idrees Ali; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)