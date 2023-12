Ukraine : Volodimir Zelensky précise les étapes des travaux d'adhésion à l'UE

KYIV, (Reuters) - L'Ukraine et la Commission européenne évalueront bientôt les progrès réalisés par Kyiv dans l'alignement de sa législation sur celle de l'Union européenne et un cadre pour les négociations d'adhésion à l'UE est attendu au printemps, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky. Dans son allocution vidéo nocturne, il a rappelé que les dirigeants de l'UE avaient décidé jeudi, lors d'un sommet, d'entamer des négociations officielles d'adhésion avec l'Ukraine, confrontée à une incertitude quant à l'avenir de l'aide étrangère qui lui est apportée en temps de guerre, notamment de la part des États-Unis. "Dans les prochains jours, avec la Commission européenne, nous lancerons officiellement le processus d'évaluation de la conformité de la législation ukrainienne avec la législation de l'UE, c'est-à-dire le processus de sélection", a Volodimir Zelensky. "Nous nous préparons également à travailler sur le cadre de négociation pour l'Ukraine", a-t-il ajouté. "Nous l'attendons pour le printemps." Bruxelles a offert à Kyiv le statut de candidat quatre mois après l'invasion de Moscou en février 2022, ce qui a incité les autorités ukrainiennes à se hâter de réformer les domaines prioritaires identifiés par la Commission européenne. Cette dernière a indiqué le mois dernier que l'Ukraine avait mis en oeuvre quatre de ses sept recommandations, notamment le recrutement de fonctionnaires chargés de la lutte contre la corruption, la préparation du système judiciaire à une refonte majeure et l'alignement de la législation relative aux médias sur les normes de l'UE. La Commission a indiqué qu'elle évaluerait à nouveau les progrès de l'Ukraine en mars, dans le cadre d'un processus d'adhésion long et complexe que l'ambassadrice de l'UE en Ukraine, Katarina Mathernova, a qualifié d'éprouvant. (Reportage Oleksandr Kozhukhar à Kyiv ; rédigé par Elaine Monaghan à Washington, version française Benjamin Mallet)