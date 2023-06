Ukraine: Visite diplomatique africaine malgré des explosions à Kyiv

Crédit photo © Reuters

par Pavel Polityuk et Olena Harmash KYIV (Reuters) - Une délégation de dirigeants africains a entamé une mission de paix à Kyiv vendredi malgré des explosions qui ont retenti sur la capitale ukrainienne en début de journée. Au moins deux explosions ont secoué Kyiv, mais celles-ci ont été provoquées par les défenses aériennes, selon le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko. L'édile a précisé qu'aucun décès ou dégât n'était à déplorer, tandis que les services de secours indiquaient que quatre personnes dont un enfant avaient été touchés dans la région. La délégation africaine, qui comprend des dirigeants d'Afrique du Sud, du Sénégal, des Comores et d'Égypte, doit rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky vendredi, puis s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg samedi. La présidence sud-africaine a assuré via son compte Twitter que "la mission se déroule bien et comme prévu". Les dirigeants africains cherchent à établir des "mesures de renforcement de la confiance", selon un projet de document-cadre consulté par Reuters. Les mesures proposées pourraient inclure le retrait des troupes russes, le retrait des armes nucléaires tactiques de Biélorussie, la suspension de la mise en oeuvre d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale visant Vladimir Poutine et l'allègement des sanctions, indique le document. Un accord de cessation des hostilités pourrait suivre et devrait s'accompagner de négociations entre la Russie et l'Occident, selon le document. Kyiv a cependant indiqué que seule sa propre initiative de paix pourrait servir de base pour un accord, et la Russie estime que les conditions pour un processus de paix ne sont pas réunies. Alors que les sirènes retentissaient dans Kyiv, une équipe de télévision de Reuters a constaté l'arrivée de la cohorte de dirigeants dans la ville ukrainienne et les a vu rentrer dans un hôtel pour utiliser son abri antiaérien. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu six missiles balistiques "Kinzhal", six missiles de croisière et deux drones. La délégation a commencé sa visite par un déplacement à Boutcha, une ville près de Kyiv dans laquelle les forces russes sont soupçonnées d'avoir commis des milliers de crimes de guerre au début de l'invasion du pays. La Russie nie ces accusations. La mission intervient peu après le début d'une contre-offensive ukrainienne qui a repoussé les forces russes dans certaines régions, bien que Kyiv n'ait repris qu'une fraction du territoire que Moscou occupe en Ukraine. (Avec la contribution de Dan Peleschuk, version française Kate Entringer et Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)