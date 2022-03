Ukraine : Vers une réponse économique européenne commune (Le Maire)

PARIS, 14 mars (Reuters) - Les ministres des Finances de l'Union européenne vont définir une réponse économique commune à la guerre en Ukraine lors de leur réunion prévue mardi matin à Bruxelles, a déclaré lundi à la presse le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Il a plaidé pour une réponse budgétaire "réactive" des Vingt-Sept et pour des mesures ciblées de soutien aux entreprises et aux ménages les plus pénalisés par la hausse des cours de l'énergie.

(Reportage Leigh Thomas, version française Myriam Rivet)