Ukraine: Une explosion signalée à Odessa, sirènes d'alerte dans plusieurs villes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une explosion a été entendue dans la ville ukrainienne d'Odessa, sur les rives de la mer Noire, à l'issue d'un tir de missile, a rapporté dimanche soir un représentant local, alors que les sirènes d'alerte ont été déclenchées dans plusieurs régions du pays, dont la capitale Kyiv. La télévision publique ukrainienne a indiqué qu'un incendie consécutif à une explosion s'était produit à Odessa et a indiqué que des explosions ont retenti à Kherson, dans le sud du pays. Reuters n'était pas en mesure de confirmer immédiatement ces informations. (Reportage Elaine Monaghan; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)