Ukraine : une attaque signalée à Makiivka

(Reuters) - L'armée ukrainienne a annoncé tard mardi avoir détruit une unité des forces russes dans la ville de Makiivka, dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, alors que les autorités locales installées par Moscou ont indiqué qu'un civil avait été tué et 36 autres blessés dans les attaques menées par Kyiv. "Grâce aux tirs de précision des unités des forces de défense, une autre formation de terroristes russes (se trouvant) dans la ville temporairement occupée de Makiivka a cessé d'exister", a déclaré le bureau de communication stratégique des Forces armées ukrainiennes. Les autorités installées par Moscou dans la région de Donetsk ont indiqué sur Telegram qu'un homme avait été tué et qu'au moins 36 personnes étaient blessées. "L'ennemi a lancé tard dans la soirée des attaques contre des zones résidentielles et un complexe hospitalier", a dit Denis Pouchiline, le chef de l'administration installée par Moscou dans la région de Donetsk. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)