Ukraine: Une attaque russe fait un mort à Zaporijjia, dit Kyiv

(Reuters) - Une attaque russe menée jeudi soir contre un immeuble résidentiel de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a fait au moins un mort, ont annoncé le président ukrainien et des responsables municipaux. "Zaporijjia. La ville est, chaque jour, la cible de bombardements russes. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble après un tir de missile de l'occupant", a déclaré jeudi Volodimir Zelensky. Le secrétaire de la municipalité, Anatoly Kourtev, avait indiqué plus tôt que la Russie avait mené une attaque contre "une infrastructure civile". Selon lui, neuf personnes ont été blessées. Des photos publiées par Anatoly Kourtev montrent un cratère et un immeuble de quatre étages très endommagé. Le même bâtiment apparaît dans une vidéo diffusée par Volodimir Zelensky. Il s'agit de la deuxième frappe menée contre Zaporijjia en autant de jours. Trois personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une attaque menée mercredi par la Russie. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)