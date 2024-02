Ukraine : Une aide accrue nécessiterait une présence "sans franchir le seuil de belligérance" dit Séjourné

PARIS, 27 février (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a évoqué mardi de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine qui nécessiteraient la présence de troupes sur place "sans franchir le seuil de belligérance". Il répondait à l'Assemblée nationale à une question d'un député de la France insoumise après les déclarations la veille d'Emmanuel Macron sur l'envoi éventuel de troupes occidentales en Ukraine pour combattre la Russie, des remarques qui ont suscité de vives réactions en France comme à l'international. Plusieurs pays alliés au sein de l'Otan ont exclu mardi l'envoi de troupes en Ukraine alors que le Kremlin a brandi la menace d'un conflit "inéluctable" avec l'alliance transatlantique. "Nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis, je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien", a précisé Stéphane Séjourné à l'Assemblée nationale. "Certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien, sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. C'était et c'est toujours la position aujourd'hui du président de la République." (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)