Ukraine : Un vraquier touché par une mine en mer Noire

28 décembre (Reuters) - Un vraquier battant pavillon panaméen qui se dirigeait vers un port du Danube pour charger des céréales a heurté une mine en mer Noire, faisant deux blessés, a déclaré jeudi l'armée ukrainienne. Cet incident intervient alors que Kyiv dénonce une intensification des attaques russes sur les infrastructures portuaires et les exportations de marchandises. "Un navire civil battant pavillon panaméen a heurté une mine maritime ennemie en mer Noire (...) Le vaisseau a perdu le contrôle de sa trajectoire et un feu s'est déclaré sur le pont supérieur", a déclaré le commandement militaire ukrainien du sud sur l'application de messagerie Telegram. Une personne a été hospitalisée et une autre recevait des soins sur le navire tandis que des remorqueurs ont été envoyés sur place, a ajouté l'armée, qui ne précise pas le jour de l'incident. Moscou a intensifié ses attaques sur les infrastructures portuaires ukrainiennes depuis mi-juillet, après avoir mis fin à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire. Kyiv a depuis mis en place une route alternative qui longe les rives occidentales de la mer Noire. L'Ukraine affirme que les forces russes déposent régulièrement des engins explosifs dans cette région. (Reportage Yuliia Dysa, version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)