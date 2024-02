Ukraine : Un nouvel officier à la tête de l'armée de Terre

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a nommé Oleksandr Pavliouk, ex-premier vice-ministre de la Défense, commandant en chef de l'armée de Terre, selon un décret publié dimanche. Le lieutenant-général Pavliouk, qui a occupé des fonctions ministérielles durant un an, remplace le général Oleksandr Syrskyi, nommé jeudi dernier commandant des forces armées ukrainiennes. Volodimir Zelensky a entrepris de remanier l'état-major ukrainien alors que l'Ukraine entre le 24 février prochain dans sa troisième année de guerre contre la Russie. (Reportage Dan Peleschuk, version française Sophie Louet)