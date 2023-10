Ukraine : Un mort et six blessés dans des bombardements russes à Kherson

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des bombardements russes sur la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont fait au moins un mort et six blessés, dont deux enfants, a déclaré lundi le gouverneur de la région. Les forces russes auraient lancé 71 attaques au cours des dernières 24 heures, "visant des quartiers résidentiels", des magasins et des infrastructures médicales, entre autres, a déclaré Oleksander Prokoudine sur l'application de messagerie Telegram. Vingt des attaques aériennes et terrestres auraient visé la ville de Kherson, a ajouté le gouverneur. Un incendie déclenché par des tirs d'artillerie tôt lundi aurait été rapidement éteint par les autorités. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Kyiv a chassé les forces russes d'une partie de la région de Kherson en novembre dernier après plusieurs mois d'occupation, mais les troupes russes ont continué à bombarder la capitale régionale et ses environs depuis l'autre côté du fleuve Dniepr. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)