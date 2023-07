Ukraine: Un mort dans une attaque de drones contre Kyiv, déclare le maire

(Reuters) - Une nouvelle attaque de drones, la troisième en autant de jours, lancée contre Kyiv, a provoqué jeudi des incendies et des chutes de débris dans plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne et fait au moins un mort, ont annoncé des responsables. Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a déclaré que le corps d'un habitant avait été retrouvé par les services d'urgence alors qu'ils éteignaient un incendie. Vitali Klitchko a indiqué qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble résidentiel du centre de la capitale et que des débris de drones avaient endommagé un autre immeuble d'habitation dans l'est de Kyiv, faisant deux blessés. Deux autres blessés ont été signalé dans l'ouest de la capitale. Ces raids coïncident avec le sommet de l'Otan organisé à Vilnius, en Lituanie, qui s'est achevé mercredi, lors duquel les Etats-Unis et leurs alliés ont dévoilé de nouvelles garanties sécuritaires pour l'Ukraine destinées à aider celle-ci à faire face sur le long terme à l'offensive de la Russie. (Reportage Ron Popeski et Oleksander Kozhukhar; version française Camille Raynaud)