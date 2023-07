Ukraine : Un missile russe a frappé la ville de Kryvyi Rih

KYIV, 31 juillet (Reuters) - Un tir de missile russe a touché lundi matin la ville de Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé dans un communiqué le ministère ukrainien de l'Intérieur. Une vidéo non identifiée en provenance de la ville, qui circule sur les réseaux sociaux, montre un trou béant sur le côté d'un immeuble de neuf étages en proie aux flammes. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Kryvyi Rih est la ville natale du président ukrainien Volodimir Zelensky. (Reportage Pavel Polityuk; rédigé par Tom Balmforth; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)