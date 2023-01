Ukraine : un missile a atteint un immeuble résidentiel à Kharkov

(Reuters) - Un missile a atteint dimanche soir un immeuble résidentiel de Kharkov, faisant un mort et au moins trois blessés, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov, précisant que des dégâts importants étaient aussi à signaler.

Sur une photo prise par Reuters, on peut apercevoir des flammes embraser une partie d'un bâtiment résidentiel situé dans le centre de Kharkov, deuxième plus grande ville d'Ukraine.

"Trois personnes ont été légèrement blessées. Malheureusement, une dame âgée a été tuée", a écrit Oleh Synehoubov sur la messagerie Telegram.

Il a déclaré par ailleurs au site d'information Suspilne que le "quatrième étage (de l'immeuble) a été détruit. C'est un bâtiment ancien. Les deuxième et troisième étages ont été gravement endommagés."

