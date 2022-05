Ukraine : Un important convoi de réfugiés de Marioupol arrive à Zaporijjia

par Gleb Garanich et Leonardo Benassatto

ZAPORIJJIA, Ukraine (Reuters) - Un important convoi de voitures et d'autocars acheminant des réfugiés de Marioupol est arrivé samedi dans la ville sous contrôle ukrainien de Zaporijjia.

Les réfugiés ont quitté Marioupol et rejoint Berdyansk et d'autres localités avant de parcourir les 200 km qui les séparaient de Zaporijjia.

Nikolaï Pavlov, un retraité de 74 ans, a vécu pendant un mois dans une cave après la destruction de son appartement. Un proche a réussi à le faire rejoindre Berdyansk en utilisant des "chemins détournés".

"Nous y sommes à peine parvenus. Il y avait beaucoup de personnes âgées parmi nous, le voyage a été terrible. Mais ça en valait le coup", a-t-il déclaré, alors que le convoi arrivait au coeur de la nuit.

Un conseiller du maire de Marioupol avait annoncé plus tôt dans la journée qu'entre 500 et 1.000 véhicules composaient ce convoi d'évacuation, le plus important depuis le début de l'invasion russe.

Iryna Petrenko, 63 ans, a dit être restée à Marioupol pour s'occuper de sa mère, âgée de 92 ans et décédée depuis.

"Nous l'avons enterrée près de la maison car il n'y avait nulle part où enterrer les gens", a-t-elle expliqué.

"La maison de mes parents a été touchée par un bombardement, toutes les fenêtres ont explosé", a décrit Ioulia Panteleeva, précisant que la maison était vide à ce moment-là.

"Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si nous étions restés à la maison", a-t-elle ajouté.

A Marioupol, seule l'usine métallurgique Azovstal est encore aux mains des soldats ukrainiens.

(Rédigé par David Ljunggren; version française Camille Raynaud)