Ukraine : Un immeuble touché par une frappe russe à Kryvyi Rih

KYIV, 13 juin (Reuters) - Trois personnes ont été tuées et 25 autres blessées dans la nuit de lundi à mardi par une frappe de missile russe sur un immeuble de la ville de Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lisak. Des personnes sont encore sous les décombres du bâtiment de cinq étages, a déclaré Serhiy Lisak dans un message sur Telegram. Quatre autres personnes ont été blessées dans un autre endroit de la ville natale du président Volodimir Zelensky, a-t-il ajouté. Le gouverneur a parlé d'une "attaque massive". Kyiv a également été visée au cours de la nuit par des tirs de missiles mais tous ont été détruits par la défense aérienne, a déclaré l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Dans l'ensemble du pays, selon l'état-major ukrainien, dix missiles de croisière russes - sur 14 tirés - et un drone "kamikaze" sur quatre ont été interceptés. (Valentyn Origenko, Serhiy Karazy et Lidia Kelly; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)