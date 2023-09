Ukraine: Un enfant de six ans tué dans un bombardement russe

KYIV (Reuters) - Les autorités ukrainiennes ont annoncé jeudi avoir abattu 17 des 22 drones russes qui ont attaqué son territoire au cours de la nuit, et qu'un enfant a été tué dans le sud du pays par des tirs d'artillerie. Le bureau du procureur général de l'Ukraine a déclaré qu'un garçon de six ans avait été tué et que quatre autres personnes, dont son frère de 13 ans, avaient été blessées par des tirs d'artillerie russes dans le village de Novodmytrivka, dans la région de Kherson. "Des obus ennemis ont touché un logement", a indiqué le bureau dans une déclaration sur Telegram. Par ailleurs, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu des drones dans plusieurs régions du sud et du nord de l'Ukraine. "Dans la nuit du 14 septembre 2023, de 21h à 2h30, les envahisseurs russes ont attaqué l'Ukraine avec plusieurs groupes de (drones) de type Shahed-136/131 provenant de trois directions", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans un message sur Telegram. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhi Lysak, a déclaré que trois drones avaient survolé la région, endommageant plusieurs bâtiments. Une autre partie de la région a été touchée dans la nuit par des tirs d'artillerie et de roquettes. Côté russe, on annonce que des unités de défense antiaériennes ont détruit plusieurs drones ukrainiens dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon plusieurs agences de presse russes, cinq drones ont été abattus dans le ciel de la région de Bryansk et un autre dans la région de Belgorod. Citant le ministère russe de la Défense, l'agence RIA rapporte de son côté que cinq drones marins ukrainiens qui visaient un bâtiment de la marine russe ont été détruits en mer Noire. (Max Hunder; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)