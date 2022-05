Ukraine : Un échange jugé "long" et "sérieux" entre Zelensky et Macron

17 mai (Reuters) - Le président ukrainien Volidimir Zelensky, qui s'est entretenu mardi par téléphone avec Emmanuel Macron, a déclaré que cet échange "long" et "sérieux" avait notamment porté sur l'appui militaire de la France à l'Ukraine dans son conflit contre la Russie et sur l'octroi à son pays d'un statut de candidat à l'Union européenne. (Version française Bertrand Boucey et Sophie Louet)