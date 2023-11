Ukraine : Un député pro-russe tué dans l'explosion de sa voiture dans l'Est du pays

8 novembre (Reuters) - L'agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré avoir mené une opération avec les forces de résistance de la région occupée de Louhansk, qui a causé la mort du député Mikhaïl Filiponenko, soutenu par la Russie, dans un attentat à la voiture piégée mercredi matin. "Une opération spéciale visant à éliminer Filiponenko a été mise en oeuvre conjointement avec des représentants du mouvement de résistance. Suite à l'explosion du matin, Filiponenko est mort sur le coup", a indiqué l'organisation sur l'application Telegram. Mikhaïl Filiponenko, membre de l'assemblée de Louhansk contrôlé par la Russie, était actif dans le mouvement séparatiste pro-russe de la région depuis 2014, et avait été l'un des principaux commandants de l'armée de l'organisation sécessionniste de l'Ukraine, la "République populaire de Louhansk". En septembre, il avait été élu au parlement régional lors d'un vote qui avait suscité une large condamnation internationale. Les attentats à la bombe visant des hauts fonctionnaires installés par la Russie dans des régions de l'Ukraine que Moscou revendique comme les siennes se produisent régulièrement depuis que la Russie a lancé la guerre en Ukraine en février 2022. Louhansk est l'une des quatre régions ukrainiennes que la Russie affirme avoir annexées depuis le début de son invasion, ce que Kyiv et ses alliés occidentaux rejettent fermement. (Reportage Felix Light et Yuliia Dysa, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)