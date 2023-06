Ukraine: Un civil tué dans un bombardement russe à Kherson

KYIV (Reuters) - Un civil a été tué dans le bombardement par la Russie de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré dimanche le gouverneur local. L'Ukraine a repris en novembre le contrôle de Kherson et d'une partie de sa région après des mois d'occupation russe. Les forces russes, qui contrôlent toujours la rive opposée du fleuve Dniepr, bombardent régulièrement la ville et ses environs depuis leur retraite. "L'un des obus a explosé en plein milieu de la pièce", a déclaré le gouverneur Oleksandr Prokoudine sur la messagerie Telegram. Une femme est ensevelie sous les décombres mais vivante, a-t-il ajouté. Les autorités ukrainiennes ont aussi fait état de bombardements russes sur le sud de la région de Dnipropetrovsk au cours de la nuit. Une personne a été blessée et trois maisons ont été endommagées, ont-elles dit. (Rédigé par Pavel Polityuk, version française Bertrand Boucey)