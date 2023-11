Ukraine : Un bombardement russe fait quatre morts dans la région de Kherson

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Quatre personnes ont été tuées et cinq blessées jeudi après un bombardement russe dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine, ont fait savoir le bureau du procureur régional et un responsable présidentiel. Les forces russes ont bombardé la ville de Berislav et tué un homme qui circulait à vélo, a indiqué le bureau du procureur de Kherson sur l'application de messagerie Telegram. Trois autres personnes, dont deux hommes et une femme, ont été tuées lors d'un autre bombardement massif sur plusieurs localités de Kherson. "On sait d'ores et déjà que le bombardement a été effectué avec des armes à sous-munitions", a déclaré le chef de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky, Andriy Yermak, sur Telegram. Les troupes russes ont abandonné Kherson et la rive occidentale du Dniepr à la fin de l'année dernière, mais bombardent désormais régulièrement ces zones depuis la rive orientale. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information de manière indépendante. (Reportage Pavel Polityuk ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)