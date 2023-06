Ukraine: Trois morts dans une nouvelle offensive aérienne nocturne contre Kyiv

par Valentyn Ogirenko et Olena Harmash (Reuters) - Une nouvelle offensive aérienne menée dans la nuit de mercredi à jeudi contre Kyiv et sa périphérie a fait trois morts et plusieurs blessés, ont déclaré les autorités de la capitale ukrainienne, ajoutant que des bâtiments ont aussi été endommagés. Les trois victimes sont une fillette de 11 ans, sa mère et une autre femme, ont indiqué les autorités, qui n'ont pas précisé les circonstances de leurs décès. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les défenses aériennes ont abattu les dix missiles balistiques et de croisière Iskander lancés depuis la région russe de Briansk. Il s'agit de la dix-huitième attaque menée par la Russie contre la capitale ukrainienne en un mois. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent les équipes de secours s'affairer auprès d'habitants d'immeubles, tandis que des débris des bâtiments jonchaient les rues. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram que des incendies ont été provoqués par des débris à proximité des lieux ciblés par les frappes. Une clinique a notamment été touchée, a-t-il indiqué. Un jardin d'enfants, des bâtiments résidentiels et des voitures ont également été endommagés par ces attaques, a précisé la police. La Russie nie cibler spécifiquement des civils mais ses troupes ont frappé à plusieurs reprises des zones résidentielles depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Moscou a intensifié ses attaques sur la capitale ukrainienne depuis le début du mois de mai, alors que Kyiv prépare une contre-offensive attendue de longue date. La Russie affirme également que les bombardements ukrainiens sur les zones frontalières ont augmenté ces dernières semaines. Le gouverneur de Belgorod, région frontalière de Kharkiv en Ukraine, a fait état jeudi de huit blessés dans des bombardements des forces armées ukrainiennes. (Reportage Gleb Garanich et Ronald Popeski; version française Jean Terzian et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)