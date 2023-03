Ukraine: Trois civils tués dans un bombardement russe à Kherson

KYIV (Reuters) - Trois civils ont été tués samedi par un bombardement russe dans la ville ukrainienne de Kherson, et un autre dans la région de Donetsk, ont annoncé les autorités régionales. Le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudine, a précisé à la télévision ukrainienne qu'un obus russe tombé à proximité d'un magasin avait aussi fait trois blessés, dont une femme âgée. Plusieurs bâtiments et véhicules ont été endommagés. L'armée ukrainienne a reconquis Kherson et la rive occidentale du Dniepr en novembre, et la ville que Moscou dit avoir annexée est depuis régulièrement la cible de l'artillerie russe située de l'autre côté du fleuve. Dans la région de Donetsk, épicentre des combats à l'heure actuelle, une personne a été tuée et trois autres blessées par des tirs d'artillerie russes visant la ville de Kostyantynivka, a déclaré le gouverneur de la région, Pavlo Kyrylenko. (Rédigé par Olena Harmash, version française Tangi Salaün)